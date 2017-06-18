إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في لندن

وإنطلقت المسيرات اليوم الأحد من أمام مبني إذاعة بي بي سي في قلب العاصمة لندن قاطعة عدة شوارع لتنتهي عند مبني السفارة الأميركية حيث أعلن المشاركون فيها عن تنديدهم لدعم الولايات المتحدة لجرائم الكيان الصهيوني.

كما ندد المشاركون في المسيرات بصمت الإعلام البريطاني وخاصة إذاعة بي بي سي تجاه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واعلام حزب الله وحركة حماس واصفين الكيان الصهيوني بالنظام العنصري.

و أكد مسؤول لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في لندن مسعود شجرة إن مسيرات يوم القدس إنطلقت في العاصمة البريطانية منذ إصدار الإمام الخميني الراحل رحمه الله ندائه في هذا المجال مشيراً إلى أن هذه المسيرة تقام في كل عام.

وقال شجرة : يشارك في هذه المسيرات عدد كبير من اليهود المتدينين والعلمانيين وكذلك عدد من المنظمات اليهودية ورجال الدين المسيحيين إلى جانب علماء الدين المسلمين مشيراً إلى أن النائبة في البرلمان البريطاني جنيفر تانغ ستشارك في المسيرة وتلقي خطاباً امام المشاركين.