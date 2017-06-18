“شرطيات المرور” في كوريا الشمالية ممنوعات من الزواج.. والسبب؟

وتختارهن السلطات من بين صاحبات القوام الجميل، ويشترط أن يكن عازبات، حتى إذا ما تزوجت الواحدة منهن تركت عملها، ومن لم تتزوج تتقاعد في سن السادسة والعشرين.

وتؤدي “آنسات المرور”، إضافة إلى دورهن في تنظيم حركة السير، دوراً دعائياً لسلطات البلد.

ويقول مسؤول أمني كبير إن الشابات الثلاثمئة “يقدّمن صورة عن العاصمة، ولذا نختارهن بناء على مظهرهن الجسدي”. أما زملاؤهن الذكور البالغ عددهم 400 في بيونغ يانغ، فلا يخضعون لأي قيود تتعلق بالسن.

نشأت هذه الفرقة النسائية في الثمانينات، وتتضمن جعبة كل شرطية معطفاً سميكاً من القطن تحسباً لبرد الشتاء القارس ومعاطف لمّاعة تفيدهن في العمل ليلاً، وأيضاً مستحضرات واقية من أشعة الشمس.