المشهد اليمني الأول/

أكد محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزائدي، أن نجل الرئيس الليبي السابق “لم يغادر ليبيا، كما أنه لا يفكر في اللجوء إلى أي بلد اخر”، مضيفا أن “سيف الإسلامي” سيعود إلى المشهد السياسي في ليبيا، وذلك بناء على الرغبة الكبيرة التي عبر عنها الشعب الليبي في عودته للمشاركة في الحياة السياسية وتفعيل المصالحة الوطنية.

وفي تصريحات إعلامية، كشف الزائدي عن تجهيز الدفاع عن سيف القذافي بصدد تجهيز دعوى عدلية في عدم المقبولية سيتم رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك بخصوص طلبها محاكمة سيف الإسلام.

وأوضح الزائدي أن طلب محكمة الجنايات الدولية اعتقال أو تسليم سيف الإسلام القذافي لم يأت بجديد، بل هو طلب قديم ومعاد، مبينا في المقابل أن القضاء الليبي لديه من المصداقية والأفضلية ما يؤهله لمحاكمة المتهمين، مؤكدا في الوقت نفسه أن سيف الإسلام القذافي سيظهر في الإعلام قريبا ليتوجه بكلمة إلى الشعب الليبي.

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