المشهد اليمني الأول/

وصفت وكالة أنباء كوريا الديمقراطية التدخلات الأمريكية في سوريا بـ”الوقحة”، معتبرةً أنها تمثل “إرهاباً برعاية دولية”.

وفي تقرير إعلامي نشرته الوكالة، أكدت أن تدخلات الولايات المتحدة في سورية، “تكتسب يوماً بعد يوم طابعاً مسيئاً أكثر”، مشيراً إلى أنه بات من الضروري النظر إلى تلك التدخلات بوصفها “عملاً وقحاً وإرهاباً دولياً يهدف إلى إسقاط حكومة شرعية واستبدالها بأخرى موالية لواشنطن”.

التقرير حذّر من أن “الولايات المتحدة تسعى من خلال استراتيجيتها الاستفزازية تحت ذريعة عمليات مكافحة الإرهاب، إلى وضع كل منطقة الشرق الأوسط تحت سيطرتها”، مؤكداً أن واشنطن تتحمل المسؤولية الأساسية عن زعزعة الأمن والسلام العالميين.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً “عدوانياً” من عشرات الدول، بحجة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق، يعمل بشكل مخالف لمبادئ الأمم المتحدة التي تنص على احترام سيادة الدول وبدون قرار من مجلس الأمن، حيث أثبت عدم جدواه سوى بارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين السوريين والعراقيين واستهداف البنى التحتية والأساسية في البلدين.

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