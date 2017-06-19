المشهد اليمني الأول/

أفاد مصدر عسكري، أن دول العدوان السعودي الأمريكي استحدث معسكرات لمجاميع المرتزقة، في مدينة المخاء، غرب اليمن.

وأوضح المصدر، طلب عدم الإشارة إليه بالتسمية، أن دول العدوان حولت عددا من المنشآت الحكومية في المخا، إلى معسكرات للقوات الإماراتية والمرتزقة السودانيين.

وقال المصدر، إن المدينة السكنية لعمال الكهرباء، واحدة من المنشآت الحكومية التي تستخدم معسكرات لمجاميع المرتزقة، مؤكدا وجود مرتزقة سودانيين بداخلها.

وأضاف أن ميناء المخا أصبح معسكرا كبيرا للاليات العسكرية والمدرعات.

وأشار المصدر، إلى أن عناصر سودانية تعسكر في كل من مقر مؤسسة المياه في المخا، ومؤسسة الكهرباء، إضافة إلى المجمع الحكومي.

في حين قال مصدر آخر، إن قوى العدوان في مدينة عدن، جنوبي اليمن، تعمل حالياً على تجهيز تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وأسلحة ومعدات عسكرية تمهيداً لنقلهم إلى محافظة تعز.

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