المشهد اليمني الأول/

هل تتذكرون الهدف الأساسي الذي أعلنه داعش من وجوده في سوريا والعراق؟ أوَ لم يكن إيجاد دولة داعشية في المنطقة بين سوريا والعراق؟ أوَ لم يكن هذا هو الهدف الأساس من نقاط تمركزه في الأنبار والموصل والرقة والدير، وعلى طول الحدود العراقية – السورية، وقطع سبل التواصل بين هذين البلدين؟! وتعدّدت الروايات في حينه عن دولة كردية تتواصل مع كردستان، وعن احتمالات نشوء دول مماثلة في تركيا وإيران، وإلى ما هنالك من قراءات تمّ الترويج لها من خلال صنّاع مشروع داعش، والمخططين له ضمن مشروع الربيع العربي الكبير.

اليوم، وبعدما اتخذت سوريا وحلفاؤها قراراً استراتيجياً بالتركيز على خوض المعارك لطرد داعش وفتح الحدود العراقية السورية؛ الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي كبير على سوريا والعراق اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وثقافياً، وبعدما أحرز كلّ من الجيش العربي السوري والجيش الشعبي العراقي انتصارات مهمّة على طريق تحقيق هذا الهدف، ما الذي حدث؟ قامت قائمة الولايات المتحدة وإسرائيل، وبدأت ولأكثر من مرّة بقصف قوات الجيش العربي السوري في كلّ مرة يقترب فيها الجيش العربي السوري وحلفاؤه من دحر داعش وهزيمته في هذه المناطق. أما وقد وضع الجيش السوري خطة واتبع مساراً يوصله إلى أيّ نقطة تواصل مع الأشقاء العراقيين، فقد اتخذت الولايات المتحدة خطوة أبعد من ذلك، وقامت بتركيب قواعد صواريخ في الجنوب السوري، مستخدماً عملاءه من خونة ثوار الربيع العربي لاستهداف الجيش السوري ومحاولة منعه من التواصل مع العراق.

والسؤال إذاً: من الذي كان يريد إنشاء دولة فاصلة بين سوريا والعراق وذلك لضمان عدم التواصل بين هذين البلدين، هل هوَ داعش أم الولايات المتحدة، أم إنّ أهدافهما واحدة لا فرق بين هذا وذاك؛ فداعش بحسب تصريحات ترامب الانتخابية تمّ إنشاؤه من قبل الإدارة الأميركية السابقة على يد أوباما وهيلاري؟ لقد كشفت وثائق سرّية أفرج عنها السي آي إيه أخيراً أنّ الاستخبارات الأميركية هي التي طلبت من صدّام تحشيد جنوده على الحدود السورية، وإضعاف حافظ الأسد، وكان صدّام، وبطلب الولايات المتحدة وموافقتها هو الداعم الأوّل لعصابات الإخوان المسلمين الإرهابية في أوائل الثمانينيات، الذين اغتالوا خيرة الكوادر السورية في كافة المجالات ودمّروا وفجّروا وحاولوا تغيير الحكم كي يصبح ذا وجه أميركي.

والسؤال الآخر هو كيف ينسحب داعش من الرقة من دون قتال، بينما لا يزال الحشد الشعبي يقاتل داعش في الموصل منذ أشهر شارعاً شارعاً، بيتاً بيتاً، هل هي قوة داعش، أم هو القرار الأميركي الذي يريد تسليم الرقة للقوات الفعلية له، ولا يريد تحرير الموصل لأسباب تتعلق بمصالحه هو، ولا علاقة لذلك بقوّة داعش أو قدرته على المقاومة هنا أو هناك؟ الأمر أصبح جليّاً إذاً؛ هناك أهداف أميركية سياسية للهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها، تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ عليها وتطويرها لمصلحتها منذ عقود، وتستخدم من أجل ذلك أدوات مختلفة من عصابات الإخوان المسلمين، إلى عصابات داعش والنصرة، إلى الأنظمة الرجعية المستبدّة العميلة، وحين تمكّن الجيش العربي السوري وحلفاؤه من قلب هذه المعادلات، دخلت الولايات المتحدة مباشرةً بجيشها وعديدها وعتادها ساحة المعركة من دون خجل أو وجل. أحد هذه الأهداف هو عدم السماح بتواصل جغرافي حقيقي بين البلدين وصولاً إلى أن تصبح الأردن وطناً للفلسطينيين، وتصبح القدس عاصمة لإسرائيل اليهودية، ووصولاً إلى تقسيم مصر والسعودية إلى دول ضعيفة هامشية.

من هنا نستنتج أيضاً لماذا لم يتمّ تطبيق أيّ من قرارات مجلس الأمن التي نصّت على محاسبة الدول أو الأطراف التي تموّل وتسلّح وتسهّل عبور الإرهابيين. لقد ظهرت أشرطة فيديو تبيّن دور ضبّاط إسرائيليين وأميركيين في قيادة مجموعات داعش الإرهابية في سوريا والعراق، والأمر لم يعدْ بحاجة إلى براهين؛ إذ إنّ المستفيد الوحيد من هذا الإرهاب الوهّابي الآثم الذي عاث منذ ستّ سنوات عجاف في أرضنا فساداً وقتلاً وتدميراً هو العدوّ الصهيوني وربيبته الإدارة الأميركية.

والأمر ذاته ينطبق على التطوّرات الأخيرة في الخليج ومفرزاتها من أحداث مسيئة للعرب جميعاً ومضيعة لعوامل شرذمتهم وفرقتهم وتشتتهم. ومن هذه المفرزات بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، الأمر الذي هلّل له الإسرائيليون واعتبروا أنهم حتى بعد خمسين عاماً، انتقموا من عبد الناصر الذي أغلق مضيق تيران في وجه السفن الإسرائيلية، وأنهم يتابعون حربهم التي شنّوها عام 1967 ضدّ العرب.

لقد أصبحت أسباب هذه الحرب الظالمة على سوريا والعراق واليمن وليبيا واضحة وضوح الشمس، ولا جدال بعد اليوم في أنّ الولايات المتحدة وأعوانها في المنطقة هم رعاة الإرهاب وأربابه، وأنّ محور المقاومة وحليفته روسيا هم العاملون على دحر هذا الإرهاب، وتحقيق تحرير الأرض، وسيادة الدول الحقيقية، واستقلال القرار، ودحر هجمة استعمارية تستهدف استعباد الشعوب أشدّ وطأة من الاستعمار الغربي خلال القرن التاسع عشر. ولا شكّ اليوم في أنّ المعركة التي خاضها أبطال الجيش العربي السوري، والشعب السوري وحلفاؤهم والأثمان الباهظة التي دفعها كلّ بيت من الشهداء والجرحى، هي أثمان الاستقلال والحرية. كفى بعد اليوم تساؤلات عن جذر الإرهاب وفرعه، وكفى تساؤلات عن أسباب ما يحدث: الأسباب قديمة حديثة؛ وهي الهيمنة الصهيو-أميركية على المنطقة العربية برمّتها ونهب ثرواتها.

بثينة شعبان ـ المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري

المصدر: الميادين نت

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