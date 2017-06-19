واخيرآ بعد 72 ساعة تصل المشاهد الذي لم يستطع الفريق الإعلامي الحصول عليها ل #مجزرة _سوق_المشنق لتروي هول ماحدث “اسماءوصور”

المشهد اليمني الأول | صعدة

نظرا للقصف المدفعي السعودي المكثف والمتواصل على مكان المجزرة بسوق المشنق في مديرية شدا الحدودية والتي راح ضحيتها 25 شهيد وجريح واحد لم يتمكن المسعفون من الدخول لانتشال الجرحى الى اليوم الثاني من حدوث الجريمة ما أدى لاستشهاد جميع الجرحى ما عدا واحد منهم، وبهذا لم يستطع الفريق الإعلامي الحصول على توثيق للمجزرة إلا بشق الأنفس.

صور وأسماء لضحايا #مجزرة_سوق_المشنق في مديرية شدا الحدودية بصعدة

حصل المشهد اليمني الأول على أسماء 17 من ضحايا المجزرة الذين تم التعرف عليهم حتى الآن نظرا لتقطع بقية الشهداء بسبب القصف المكثف ما جعل التعرف عليهم أمرا صعبا خصوصا والمجزرة في سوق شعبي يرتاده الكثير من المواطنين من أماكن مختلفة.. أسماء الشهداء الذين تم التعرف عليهم:

1- علي حسن حنون الوقيشي

2- منير يحيى ساري

3- ماجد جابر حسن

4- هاشم درويش محمد

5- عبده تيهان جابر

6- شفيق تيهان جابر

7- حسني احمد اسعد

8- حسين احمد اسعد

9- صادق جبران احمد

10- سالم جبران احمد

11- أخ سالم جبران احمد

12- عيسى عاطف موسى

13-علي ساري شامي

14- فايز يحيى عيسى

15- سلمان احمد لخمي