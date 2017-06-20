المشهد اليمني الأول/

كبد أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الاثنين، خسائر فادحة في صفوفهم بعد محاولة تسلل فاشلة، فيما حققت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية إصابات مباشرة في تجمعات المرتزقة أطراف نهم.

وأفاد مصدر عسكري ، بأن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه موقعي السوداء والصافح في نهم وكبدوهم خسائر في صفوفهم.

وأضاف المصدر بأن قصفًا مدفعيًا للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات المرتزقة جنوب موقع القرن في أطراف نهم وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان.

يشار إلى أن المئات من المنافقين والمرتزقة وعلى رأسهم قيادات بارزة قد لاقوا مصارعهم خلال الأيام الماضية على يد أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية.

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