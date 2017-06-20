المشهد اليمني الأول/

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف غالب لقمان، أن الخيارات العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية مفتوحة على كافة الصعد الميدانية للرد على جرائم تحالف العدوان السعودي المستمرة بحق الشعب اليمني.

وقال العميد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ” قدراتنا العسكرية هي الآن افضل من أي وقت مضى، ونحن بصدد ترجمة واقع جديد في الميدان لتقويض تحركات العدو ومهاجمة جميع قواعده العسكرية الاستراتيجية داخل العمق السعودي التي يستخدمها لشن عملياته العسكرية ضد اليمن”.

وأضاف” عملياتنا العسكرية كانت وستظل في اطار الحق المشروع والقانوني الذي كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين والدساتير في الدفاع عن الوطن والحق في الحياة التي يحاول تحالف العدوان سلبها من الشعب اليمني “.

وأشار إلى أن المواقف الدولية الصامتة والمعلنة عن مجلس الامن تؤكد مدى انجراره في سياسة متحيزة لمصالح بعض القوى الكبرى، دون الأخذ في الاعتبار ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي الأمريكي من جرائم بشعة بحق شعب كامل, لم يجد أمامه من مجال سوى الدفاع عن نفسه بكل الأساليب الممكنة والوسائل المتاحة .

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