المشهد اليمني الأول/

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، أن على واشنطن أن تحترم وحدة الأراضي السورية والكف عن أي أفعال أحادية في البلاد، وذلك في تعقيبه على قيام التحالف الامريكي باسقاط طائرة سورية في ريف الرقة.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري لدول بريكس،أن محادثات السلام السورية المقبلة ستكون في أستانة يوم العاشر من يوليو المقبل، وسيحضرها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، مؤكداً إن الجولة القادمة من محادثات أستانا ستركز على وضع اللمسات الأخيرة على “معايير محددة لطرائق ضمان وجود النظام فى مناطق التصعيد وعلى طول محيطها”، مؤكداً أن جميع دول “بريكس” معنية بتنفيذ القرار الأممي 2254 حول تسوية الأزمة السورية.

وكانت قيادة التحالف الامريكي، اكدت اسقاط مقاتلة سورية في ريف مدينة الرقة شمال شرق سوريا، وقالت إن الطائرة هاجمت مواقع لـ”قوات سوريا الديمقراطية“، وأوضحت قيادة التحالف “ألقت مقاتلة سورية من طراز سو-22 قنابل قرب مواقف لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية جنوبي مدينة الطبقة، وتم إسقاط هذه الطائرة فورا من قبل مقاتلة أمريكية.

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