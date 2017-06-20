الرئيسية الأخبار المحلية شاهد 25 شهيد وجريح حصيلة جريمة العدوان بحق المتسوقين في سوق المشنق... الأخبار المحلية شاهد 25 شهيد وجريح حصيلة جريمة العدوان بحق المتسوقين في سوق المشنق بمديرية شدا صعدة 20/06/2017 235 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب دك تجمع آليات سعودية وإعطاب طقم وقنص جندي في جيزان المؤتمر الشعبي العام يدين ويستنكر بشدة مجزرة سوق المشنق بصعدة منع “بن دغر” و”محافظ عدن” من دخول مبنى المحافظة بالمعلا وإجبارهما على المغادرة الجيش اليمني: الخيارات العسكرية مفتوحة للرد على جرائم العدوان السعودي إفشال محاولة تسلل وتكبيد مرتزقة العدوان السعودي خسائر فادحة في نهم المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات