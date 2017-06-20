المشهد اليمني الأول/

دكت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، تجمعا لآليات الجيش السعودي فيما أعطبت نيران الجيش واللجان طقما عسكريا سعوديا بالإضافة إلى قنص جندي سعودي بموقعين في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري، بأن صاروخية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات لآليات عسكرية سعودية في أم القطب الشرقي بصواريخ الكاتيوشا محققة إصابات مباشرة.

وأضاف المصدر بأن نيران الجيش واللجان الشعبية أعطبت طقما سعوديا كما تم اقتناص جندي سعودي شمال وادي المعاين.

يشار إلى أن وحدات وفرق قوات الجيش واللجان الشعبية كثفت من بداية شهر رمضان من عملياتها العسكرية المتنوعة والواسعة مستهدفة مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في مختلف جبهات الحدود وملحقة بهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات