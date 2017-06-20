المشهد اليمني الأول/

اعتبر مستشار الشؤون الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يغيت بولوت، أن السعودية عبارة عن قبيلة تسير بشكل لا يتقبله العقل البشري والمنطق، مؤكداً حاجة الرياض لـ”ربيع” مشابه للربيع الربيع.

وأضاف بولوت خلال لقاء على القناة الرسمية “تي آر تي خبر”، في برنامج “التحليل العميق”، أن المملكة عبارة عن “قبيلة ولها ملك والجميع يتبع الأوامر القبلية، وهذا أمر لا يمكن أن يتقبله العقل والمنطق البشري”.

وأضاف المسؤول التركي: “إذا كان لديك ربيع فيجب أن يكون، لكن ليس ذلك الذي يحاول الأمريكيون والأوروبيون فرضه على تركيا، لكن هناك حاجة لفصل الربيع في البلاد العربية، ويجب أن يخرج“.

وكانت تركيا عرضت على السعودية إقامة قواعد عسكرية تركية على أراضيها، لكن مصدرا سعوديا مسؤولا، قال إن المملكة لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المصدر قوله إن الرياض ليست بحاجة إلى ذلك وإن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

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