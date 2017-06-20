الرئيسية الأخبار المحلية شاهد صد زحف لمرتزقة العدوان على القصر الجمهوري في الجحملية تعز الأخبار المحلية شاهد صد زحف لمرتزقة العدوان على القصر الجمهوري في الجحملية تعز 20/06/2017 604 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد أبطال الجيش واللجان يدحرون المرتزقة المنافقين في مركز الرمضة بقذائف الهاوان بجيزان شاهد أبطال الجيش واللجان يستهدفون رقابة الجيش السعودي غرب موقع مثعن في جيزان دك تجمع آليات سعودية وإعطاب طقم وقنص جندي في جيزان المؤتمر الشعبي العام يدين ويستنكر بشدة مجزرة سوق المشنق بصعدة منع “بن دغر” و”محافظ عدن” من دخول مبنى المحافظة بالمعلا وإجبارهما على المغادرة المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات