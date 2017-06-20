الرئيسية الأخبار المحلية شاهد أبطال الجيش واللجان يستهدفون رقابة الجيش السعودي غرب موقع مثعن في... الأخبار المحلية شاهد أبطال الجيش واللجان يستهدفون رقابة الجيش السعودي غرب موقع مثعن في جيزان 20/06/2017 495 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد أبطال الجيش واللجان يدحرون المرتزقة المنافقين في مركز الرمضة بقذائف الهاوان بجيزان شاهد صد زحف لمرتزقة العدوان على القصر الجمهوري في الجحملية تعز دك تجمع آليات سعودية وإعطاب طقم وقنص جندي في جيزان المؤتمر الشعبي العام يدين ويستنكر بشدة مجزرة سوق المشنق بصعدة منع “بن دغر” و”محافظ عدن” من دخول مبنى المحافظة بالمعلا وإجبارهما على المغادرة المشهد اليمني الأول شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات