مالم نتوقع حدوثه …الحقيقة الكاملة والشنيعة لجثة الفتاة المحروقة في تعز

المشهد اليمني الأول | تعز

تعرف أخيرا سكان حارة وادي المدام التي تقع تحت سيطرة القاعدة ومرتزقة السعودية في #تعز على جثة الفتاة المحروقة في سائلة وادي المدام تلك السائلة التي عرفت بسائلة الموت نظرا لكثر المذبوحين والمحروقين فيها أفاق سكان منطقة وادي المدام 14 يونيو على جثة محروقة عارية لفتاة نحيلة شاحبة وتضاربت الأنباء بإنه تم إغتصابها ثم حرقها وأنباء أخرى تشير الى أنها كانت تعاني من حالة نفسية فأحرقت ذاتها وبعد تتبعنا الجدي لخيوط الجريمة تمكنا من معرفة التفاصيل الحقيقة التي لايشوبها شائبة

*الحقيقة الكاملة*

هي إمرأة في الخمسين من عمرها كان زوجها ينكل بها ويعذبها وبشهادة أولادها حتى هربت من بيتها الى بيت أختها ظل المجرم يتوعد بحرقها وقتلها ولم تكترث لتلك التهديدات حتى مرت في الشارع ورأها صدفة إجترها لعمارة مهجورة ثم طعنها وأحتفط بالجثة حتى الفجر وعندما نام الناس بعد أذان الفجر إجترها لسائلة الموت وأحرق جزءها العلوي حتى لا يعرفها أحد وتعرفت عليها جارات الحارة من خواتم إصبعها المجرم لازال الأن حرا طليقا تدعمه فصائل الإرهاب التي تسيطر على المنطقة والجريمة تلك تحدث وستحدث في ظل غياب القانون والإنفلات الأمني والأنساني التي تحت سيطرة المقاولة لايبدوا الأمر الا كلعنة حلت على الحالمة ولعنة حلت على أبنائها الذين لازالوايراهنون على العمالة وبيع الذمم

#هنا_تعز #رند الأديمي

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