المشهد اليمني الأول/

طلبت السلطات القطرية، اليوم الثلاثاء، من بعثة السفارة اليمنية التابعة لهادي في الدوحة المغادرة خلال 48 ساعة بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وذكر مصدر دوبلوماسي يمني: إن السلطات القطرية أبلغت البعثة بضرورة المغادرة في مدة أقصاها يومان من موعد الإبلاغ ، فيما لم يصدر أي تعليق من خارجية هادي.

وجاء الطلب القطري بحسب المصدر على خلفية إعلان حكومة هادي التي تقيم في الرياض، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في 5 يونيو الجاري، عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر ومغادرة بعثاتها الدوحة، إلا أن البعثة اليمنية ظلت في الدوحة دون مغادرتها.

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