جاء الدور على الفن… “سيلفي٣” يشارك في الهجوم على قطر!

وكشف أحدُ الصحفيين السعوديين أنه جرى تصوير حلقة “خاصة” ضمن مسلسل “سيلفي3″، عن دولة قطر، ستعرض بعد يومين.

ولفت الصحفي “محمد يحيى القحطاني” الذي نشر تغريدةً على حسابه في “تويتر” كشف فيها ذلك، مشيراً إلى أنه قد تكون للحلقة تداعيات وردود فعل واسعة.

وقال إن الممثل السعودي ناصر القصبي سيلعب دور أمير قطر السابق الشيخ “حمد بن خليفة آل ثاني”، بينما سيلعب الممثل السعوديّ أسعد الزهراني دور الكاتب والمفكر العربي عزمي بشارة، فيما يبدو واضحاً أن الحلقة تهدفُ بما لا يدعُ مجالاً للشكّ للإساءة لقطر ورموزها.

وأشار الصحفي السعودي إلى أن الحلقة كتبها “خلف الحربي”.

وهاجم المغردون في توييتر الاساليب التي تلجأ اليها السعودية في محاصرة قطر.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر لن تتفاوض مع الدول التي قطعت العلاقات الاقتصادية واتخذت إجراءات ضدها ما لم ترفع الحصار عنها.

وأوضح الوزير القطري أن أي مفاوضات بشأن الأزمة يجب أن تبدأ بعد رفع الحصار عن قطر.

وطن يغرد