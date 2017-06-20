إسعافات أولية منزلية لإنقاذ مصابي التسمم

المشهد اليمني الاول|منوعات
تزداد حالات التسمم كل يوم بسبب التعرض لتلوثات الهواء والأطعمة الفاسدة والمياه الملوثة، وقد تزداد الحالة سوء.
بعض الإسعافات الأولية المنزلية لعلاج التسمم فى المنزل في حالة عدم المقدرة على الذهاب إلى المستشفى :
1:الزنجبيل مع العسل ، وهو من اشهر علاجات التسمم ويعمل على تهدئة المعدة وتخفيف التقلصات .
2: الليمون بالماء ، حيث يعمل الليمون على مقاومة البكتيريا والجراثيم ، وتطهير البطن وتهدئة الالتهابات .
3: الحليب البارد، يعمل على تهدئه المعدة والشعور بالراحة .
4:الموز، يعمل على التخلص من التقلصات والإسهال والإمساك كما ان به كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تفيد الجسم .
5: الثوم ، وهو من افضل العلاجات المنزليه لحالات التسمم وهو علاج فعال لمشاكل المعدة وذلك عن طريق تناول الثوم فى الوجبات او تناول فصوص الثوم كاملة .
6:خل التفاح وهو واحد من العلاجات الاكثر فعاليه حيث انه يحتوى على مركبات وعناصر تقوم بمحاربة البكتريا والجراثيم .
7:الكمون ، يحتوى على خصائص مضادة للبكتريا فمن الممكن اضافته الى الطعام .
8:التفاح ، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تغذية الجسم وتنقيته من السموم والبكتريا .
المصدر : اليوم السابع