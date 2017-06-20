إسعافات أولية منزلية لإنقاذ مصابي التسمم

بعض الإسعافات الأولية المنزلية لعلاج التسمم فى المنزل في حالة عدم المقدرة على الذهاب إلى المستشفى :

1:الزنجبيل مع العسل ، وهو من اشهر علاجات التسمم ويعمل على تهدئة المعدة وتخفيف التقلصات .

2: الليمون بالماء ، حيث يعمل الليمون على مقاومة البكتيريا والجراثيم ، وتطهير البطن وتهدئة الالتهابات .

3: الحليب البارد، يعمل على تهدئه المعدة والشعور بالراحة .

4:الموز، يعمل على التخلص من التقلصات والإسهال والإمساك كما ان به كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تفيد الجسم .

5: الثوم ، وهو من افضل العلاجات المنزليه لحالات التسمم وهو علاج فعال لمشاكل المعدة وذلك عن طريق تناول الثوم فى الوجبات او تناول فصوص الثوم كاملة .

6:خل التفاح وهو واحد من العلاجات الاكثر فعاليه حيث انه يحتوى على مركبات وعناصر تقوم بمحاربة البكتريا والجراثيم .

7:الكمون ، يحتوى على خصائص مضادة للبكتريا فمن الممكن اضافته الى الطعام .

8:التفاح ، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تغذية الجسم وتنقيته من السموم والبكتريا .

المصدر : اليوم السابع