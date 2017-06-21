المشهد اليمني الأول/

أطاح الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، فجر اليوم الأربعاء، بمحمد بن نايف الذي كان يشغل منصب ولي العهد، معلناً ابنه ولياً للعهد.

وأعلنت وكالة أنباء النظام السعودي (واس) صدور أمر ملكي بإعفاء محمد بن نايف من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.

وأصدر الملك السعودي أمراً ملكياً لابنه محمد بن سلمان ليكون ولياً للعهد، ونائباً لرئيس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع.

كما دعا الملك السعودي إلى “مبايعة” ولده محمد بن سلمان، ولياً للعهد مساء اليوم الأربعاء بقصر الصفا في مكة المكرمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتوقع معارضون سعوديون عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يقوم الملك السعودي بالتنازل عن الحكم لولده خلال الأيام القادمة، في ظل انقسامات وصراع بين أوساط العائلة الحاكمة السعودية.

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