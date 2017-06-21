الرئيسية الأخبار المحلية شاهد إعطاب آلية للمرتزقة المنافقين شمال صحراء ميدي الأخبار المحلية شاهد إعطاب آلية للمرتزقة المنافقين شمال صحراء ميدي 21/06/2017 157 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد الأبطال المجاهدين في وادي جارة بجيزان يأكدون على ضرورة المشاركة في احياء يوم القدس العالمي شاهد كمين نوعي يستهدف طقم سعودي في جبل قيس السعودي ومصرع طاقمه جيزان هكذا تحدث السيد القائد عبدالملك الحوثي قبل 3 أشهر عما جرى في السعودية اليوم شاهد عملية نوعية ليلية على مواقع المرتزقة في جبل جبار في الخشبة الضالع شاهد جولة للإعلام الحربي في القصر الجمهوري بتعز المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات