الرئيسية الأخبار المحلية شاهد كمين نوعي يستهدف طقم سعودي في جبل قيس السعودي ومصرع طاقمه... الأخبار المحلية شاهد كمين نوعي يستهدف طقم سعودي في جبل قيس السعودي ومصرع طاقمه جيزان 21/06/2017 247 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد الأبطال المجاهدين في وادي جارة بجيزان يأكدون على ضرورة المشاركة في احياء يوم القدس العالمي هكذا تحدث السيد القائد عبدالملك الحوثي قبل 3 أشهر عما جرى في السعودية اليوم شاهد عملية نوعية ليلية على مواقع المرتزقة في جبل جبار في الخشبة الضالع شاهد جولة للإعلام الحربي في القصر الجمهوري بتعز شاهد إعطاب آلية للمرتزقة المنافقين شمال صحراء ميدي المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات