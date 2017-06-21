المشهد اليمني الأول/

إعتبرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الجدار الذي كان يفصل بين «فسطاطي» العالم العربي، بين واحد يسوده العنف والمعاناة، وآخر يغص بمظاهر العولمة، قد بدأ يتداعى بعدما كانت عواصم الخليج محيدة عن «اضطرابات» الشرق الأوسط على مدى الأعوام الماضية.

وعلى ضوء الحصار الخليجي والعربي ضد قطر، رأت الصحيفة البريطانية أن «الوهم بإمكانية بقاء (دول) الخليج الغنية بمنأى عن صراعات الشرق الأوسط البعيدة منها، قد تلاشى»، مشيرة إلى «تداعيات عالمية» لفرضية الانحدار الخليجي من حقبة «الصعود المبهر»، إلى مرحلة من «السقوط المدوي». فإذا كان العالم يملك ترف «عدم الاكتراث» لتفكك كل من سوريا وليبيا، كون تلك البلدان «لا تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي»، فإن الأمر نفسه «لا ينطبق على دول الخليج» التي من شأن اندلاع أي «أزمة أمنية» فيها أن «يلقى صداه» في مجالس إدارة الشركات العالمية ووزارات مالية دول العالم كافة، بحسب توقعات «فاينانشال تايمز».

وزاد تقرير الصحيفة الذي حمل عنوان: «تداعيات دولية للأزمة القطرية»، أن دولاً خليجية مثل قطر، التي يبلغ تعداد سكانها 2.2 مليون نسمة، والإمارات العربية المتحدة، التي يقطنها حوالي 9.1 مليون شخص، تعد دولاً وازنة في الاقتصاد العالمي، حيث تعتبر إمارة قطر «أكبر مصدر للغاز

الخليج لم يعد على مسافة آمنة من مآسي الشرق الأوسط

المسال في العالم»، إضافة إلى أن «جهاز قطر للاستثمار» يملك حصصاً كبيرة من أسهم كبريات الشركات الغربية مثل «فولسفاكن» و«باركليز»، فضلاً عن استثماراته في «برج شارد» في لندن، ومتاجر «هاردوز»، في وقت تستعد فيه الدوحة لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. بدورها، استفادت الإمارات العربية المتحدة من علاقاتها مع دول أوروبا وأفريقيا ودول جنوب آسيا وروسيا، من أجل تقديم نفسها كـ«منتجع الشرق الأوسط»، حيث يقع في وسط مدينة دبي «برج خليفة»، أطول برج في العالم، فيما تعد شركة «طيران الإمارات» إحدى أكبر شركات الطيران على المستوى الدولي، إضافة إلى استحواذ «مجلس أبو ظبي للاستثمار» على أصول تقدر بنحو 800 مليار دولار، لا سيما في القطاع العقاري في عدة دول، ما يجعله «ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم». أما المملكة العربية السعودية، فهي الدولة «الأكبر» و«الأكثر نفوذاً» في المنطقة، باعتبارها «أكبر منتج للنفط في العالم»، ذات الدور الحيوي في الاقتصاد العالمي.

كما لفت التقرير الذي أعده غيدون ريشمان، إلى أنه «جرت العادة أن تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لتسوية النزاعات» الخليجية – الخليجية، إلا أن إدارة دونالد ترامب الحالية «بعيدة» عن هذا النهج، مع انحياز الرئيس الأمريكي للرياض في خلافها مع قطر. وبحسب الكاتب، مهما يكن من أمر، فإن القطريين «مدينون» لواشنطن، لأنهم كانوا «عرضة لتدخل عسكري سعودي، لولا الوجود العسكري الأمريكي الكبير» على الأراضي القطرية.

ومع تصاعد حدة التوتر بين الدوحة من جهة، والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى، أضاف ريشمان أنه من غير الواضح ما إذا كان السعوديون والإماراتيون قد وضعوا «تصوراً لنهاية اللعبة (مع قطر) بصورة معقولة… دون تحقق إذعانها لهما بشكل تام»، محذراً من أن غياب أفق حل الأزمة الخليجية في الوقت القريب «سيبقي مخاطر الصراع العسكري قائمة»، و«سيفاقم من الأضرار الاقتصادية المترتبة عن الحصار»، وسوف «يسمم الأجواء في المنطقة»، خاتماً تقريره بالقول إن «الأزمة القطرية تشير إلى أن الأيام التي كان يمكن فيها إبقاء الخليج المزدهر على مسافة آمنة من مآسي الشرق الأوسط ربما تكون قد ولت إلى غير رجعة».

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