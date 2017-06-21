المشهد اليمني الأول/

دعا الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، مساء أمس الثلاثاء، جماعة “أنصار الله” إلى تطهير أنفسهم من “المندسين” الذين يؤثرون سلبًا على تضحياتهم.

وقال صالح، في كلمة له خلال اجتماع للجنة العامة لحزب “المؤتمر الشعبي العام”، إن “على أنصار الله أن يطهّروا أنفسهم من أولئك المندسين عليهم والمتحوثيين ، ويجب أن يطهّروا أنفسهم، لأنهم يسيئون إليهم ويؤثرون بالسلب على تضحياتهم”.

وتابع صالح، في كلمته التي نقلها موقع “المؤتمر نت” التابع لحزبه، أنه يتعين “أن يطهّروا أنفسهم من أولئك المنتفعين المتلونين هنا والمتلونين في الشوارع”.

وأضاف صالح أن حزبه (المؤتمر الشعبي العام)، “قد طهّر نفسه وسيستمر في التطهير”.

حيث جدد الرئيس الأسبق تحالفه مع أنصارالله، قائلاً: “نحن متحالفون مع أنصار الله وسيستمر هذا التحالف”.

وأضاف صالح: “لن نختلف أبداً على الإطلاق مهما كانت الظروف مهما حصلت من أخطاء، سنتجاوزها ونعالجها بكل الوسائل الممكنة”.

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