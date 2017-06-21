المشهد اليمني الأول/

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ فجر اليوم الأربعاء أوامر ملكية بتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزيرا للداخلية حسب وكالة الأنباء السعودية..

وتم إعفاء عبد الرحمن الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه و تعيينه مستشارا في الديوان الملكي، وكذلك إعفاء ناصر الداوود المستشار بالديوان الملكي من منصبه ويعين وكيلا لوزارة الداخلية برتبة وزير.

وتقرر تعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى بريطانيا بمرتبة وزير، وكذلك تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وبموجب الأوامر الملكية التى أصدرها الملك سلمان، تقرر تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، و تعيين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

كما قرر الملك السعودى، تعيين الأمير بندر بن فيصل بن عبد العزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، و تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

الأوامر الصادرة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، بموجبها تقرر تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى ألمانيا بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

كذلك تعيين الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وقرر خادم الحرمين، إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، موجها بتمديد إجازة عيد الفطر إلى نهاية يوم 14 شوال.

ودعا سلمان بن عبدالعزيز، لمبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد بعد صلاة تراويح مساء اليوم الأربعاء بقصر الصفا في مكة المكرمة.

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