المشهد اليمني الأول/

كشفت عريضة مسربة وجهها كبار أمراء آل سعود إلى الملك سلمان، حذروه فيها سابقا من عزل ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وتعيين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدلا منه.

وعزل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمّد بن نايف من كل مناصبه، ليعيّن ابنه محمّد خلفا له فجر اليوم الأربعاء.

وأتت هذه التسريبات يوم أمس الثلاثاء في ظل الحديث عن انقسامات وخلافات بين أوساط العائلة الحاكمة في المملكة السعودية.

التسريب الذي تناقله مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل عزل بن نايف بساعات، يوضح وثائق صدرت، في ديسمبر السابق، عن مكتب الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السابق وقع عليه 21 من كبار أمراء الأسرة الحاكمة في المملكة.

وبحسب التسريب، تم تقديم العريضة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، ورفضت إجراءات محتملة بتصعيد محمد بن سلمان لولاية العهد.

واعترض الموقعون على ما وصلهم من معلومات، تفيد بإنابة الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، على أن يبقى الملك سلمان محتفظا بلقب “خادم الحرمين الشريفين”، بحسب قولهم.