المشهد اليمني الأول/

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، جانباً من خفايا الزلزال السياسي الذي حصل في السعودي بعد أن أن اقال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ابن أخيه محمد بن نايف من ولاية العهد.

وقال مجتهد في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، “كما توقعت قبل أيام اختبار أزمة قطر شجعت ابن سلمان على إقالة ابن نايف“، وأضاف “مجتهد”: “انقلاب محمد سلمان مبروووك لكل من يتمنى زوال آل سعود إحلوّت أوي“.

وأكد المغرد السعودي أن الخطوات التالية من انقلاب محمد_سلمان هي إصدار قرارات تجميلية تحسن صورة ولد سلمان وحملة اعتقالات ضخمة تشمل أشخاصا في الأسرة الحاكمة ثم خلال أيام سيتنازل الملك سلمان عن الحكم لابنه، مضيفاً أن المعلومات التي بحوزته تؤكد أن هناك غضبا داخل آل سعود واتصالات ساخنة لكن لم يتبين إن كان سيتمخض عنها تمرد على هذه القرارات أو ستُـحتوى مشيراً إلى أن ترامب شخصيا كان على علم لكن المؤسسات الأميركية ودول أوربا وخاصة ألمانيا متفاجئون وقد تصدر تعليقات بهذا المعنى.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عزل فجر اليوم الاربعاء ولي العهد محمّد بن نايف، وعين ابنه محمد خلفا له وهو الأمر الذي أثار استغراب المراقبين لاختيار هذا التوقيت المشابه للتوقيت الذي اتخذ لمقاطعة وحصار قطر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بصدور أمر ملكي، تقرر إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية، بعد تصويت هيئة البيعة 31 صوتا من 34.

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