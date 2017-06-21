المشهد اليمني الأول/

واصلت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، دك مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عسير ونجران.

وأفاد مصدر عسكري ، بأن قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته شرق منفذ علب بعسير وشوهد على إثر القصف فرار للآليات والجنود.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعا لمرتزقة الجيش السعودي في تبة الخزان وموقع الشبكة في منفذ علب، محققة إصابات مباشرة.

وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة والجيش السعودي في الصحراء قبالة منفذ الخضراء الحدودي.

وكانت وحدات الجيش واللجان أعطبت، مساء الثلاثاء، طقماً عسكرياً في موقع الضبعة بنجران، فيما دكت القوة المدفعية والصاروخية تجمعاً لآليات ومرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بنجران، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوفهم.

واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاً عسكرياً سعودياً في موقع الهرم، وتم دك موقع الضبعة ومعسكر الحماد وقيادة الفواز، واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعاً لمرتزقة الجيش السعودي أمام مرتفعات رشاحة في نجران، فيما تم إعطاب طقم عسكري سعودي في منفذ علب بعسير.

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