المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم، اليوم الأربعاء، خلال تصدي أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة زحف فاشلة في مديرية المعافر بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري ، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه الرحبة بمنطقة الكدحة في مديرية المعافر، مؤكدا سقوط قتلى في صفوفهم وتدمير آليات وعتاد للمرتزقة.

يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كبدوا مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في صفوفهم خلال الأيام الماضية في عمليات نوعية وافشال زحوف لهم بمديريات الصلو وصالة وموزع والوازعية والمعافر وشرق وغرب مدينة تعز .

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