تركت طفلتها الرضيعة بمفردها في السيارة.. وما حدث بعد ذلك اثار ضجة

ونشرت مذيعة محلية معروفة تدعى بولي غيليسبي صورة للطفلة على صفحتها على “فيسبوك”.

وفي التفاصيل أن زوجين كانا يغادران موقف السيارات التابع لأحد المتاجر من أجل الدخول إليه، وتنبها إلى وجود طفلة رضيعة في إحدى السيارات.

كما لفت انتباههما وجود رسالة كتب عليها: “أمي تقوم بجول تسوّق. إتصلوا بها إذا احتجت لأي شيء، أياً يكن”، كم دوّن في نهايتها رقم هاتف.

وقرر الزوجان البقاء إلى جانب السيارة من أجل مراقبة الطفلة إلى حين عودة والدتها. إلا أن الأخيرة لم تفعل ذلك بعد مرور الوقت. فقرر الثنائي فتح السيارة. وبدأ الناس بالتجمع حولهما وفد اعترتهم الصدمة.

وتمكنوا أخيراً من الوصول إلى الوالدة ومن إخراج الطفلة من دون أن تصاب بأي أذى.

إلا أن الموقف أثار غضب متابعي وسائل التواصل، وكتب أحدهم: “أشعر بغضب شديد. هو عمل ينم عن عدم شعور بالمسؤولية، ليس من حقك ترك طفل دون الـ14 من عمره من دون مراقبة”.

كما أكدت اختصاصية في مجال حماية الأطفال تدعى سو كامبيل أن ترك الأطفال في السيارات بمفردهم أمر خطر جداً، ونبهت إلى أنهم قد يصابون في هذه الحالة بحالة جفاف شديد.