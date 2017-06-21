المشهد اليمني الأول/

اتهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من وصفهم “بالأشقاء” بدعم وتمويل الإرهاب ابتغاء “أوهام الهيمنة والسيطرة”، في إشارة واضحة إلى قطر.

قال السيسي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، باحتفالية ليلة القدر ونقلها التلفزيون الرسمي: “إن الإرهاب بكل ما تسبب فيه من إزهاق للأرواح البريئة وألم في الصدور وشعور بالقلق وعدم الأمان وتعطيل التنمية والتأثير السلبي على مجمل أوضاعنا السياسية والاجتماعية، والإرهاب يتطلب أربعة عناصر لمواجهته والقضاء عليه، منها تجديد الخطاب الديني والتعامل مع جميع التنظيمات الإرهابية بمعيار واحد ،وإعادة بناء الدولة الوطنية لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، ومنع تمويل الجماعات الإرهابية وإيقاف مدها بالمقاتلين والسلاح”.

وتابع السيسي، في إشارة إلى الأزمة الحالية حول قطر: “اسمحوا لي بأن أتحدث إليكم بصراحة، فبينما نبذل نحن حكومة وشعبا أقصى الجهد لمكافحة الإرهاب والتصدي له… نجد أشقاء لنا وغير أشقاء.. للأسف .. يقومون بدعم الإرهاب وتمويله ورعايته”.

وأضاف السيسي: “نجدهم يوفرون لجماعات الإرهاب وفكر الإرهاب المنابر الإعلامية والثقافية، ينفقون عليها مليارات الدولارات سنويا ليستميلوا أفئدة الشعوب العربية والإسلامية لهذا الفكر الإجرامي المدمر”.

وتابع الرئيس المصري متسائلا: “وكل ذلك لماذا؟ ابتغاء أوهام الهيمنة والسيطرة والعظمة الزائفة. هل أصبحت مقدرات الشعوب لعبة سياسية؟ هل تهون أرواح الشباب والرجال والنساء والأطفال من أجل أحلام الزعامة والمجد الكاذبة؟ هل تستحق هذه الأوهام إزهاق روح إنسانية واحدة؟”.

وشدد السيسي على أهمية تصدي المجتمع الدولي لما وصفه بالدول الراعية للإرهاب.

وقال الرئيس المصري: “إن التصدي للدول الراعية للإرهاب بكل حزم وقوة أصبح فرضا واجبا إذا ما أردنا نهاية حقيقية لظاهرة الإرهاب”.

المصدر : الاعلام المصري