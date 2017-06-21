المشهد اليمني الأول/

اعتبرت صحيفة معاريف الاسرائيلية، الاربعاء، ان تعين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لنجله محمد بن سلمان كولي للعهد يخدم تطور العلاقات بين تل أبيب والرياض.

ووصفت الصحيفة التغيير السياسي في السعودية بأنه “هزة سياسية في المملكة”، وقالت إن الملك أطاح ولي العهد الحالي لصالح تعيين ابنه، أكدت أخرى أن التغيير كان متوقعا لأن الأمير محمد بن سلمان كان الشخص الأقوى في المملكة منذ تولي الملك سلمان العرش. وكان واضحا منذ البداية أن الملك محمد هو الشخص الذي سيقود المملكة في المستقبل لكن المفاجأة تبقى التوقيت ودلالاته.

وقالت الصحيفة العبرية أن محمد بن سلمان هو ولي العهد الأصغر سنا في تاريخ السعودية و “تغيير سياسي دراماتيكي في السعودية” كتب صحفيون إسرائيليون على تويتر، تعليقا على القرار الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بتعيين نجله، محمد بن سلمان، وليا للعهد مكان الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وأضافت الصحيفة، بالنسبة لإسرائيل فيعد التعيين تطورا إيجابيا لأن الأمير محمد بن سلمان يقود حربا حازمة ضد الإرهاب والتطرف. ويأتي التعيين على خلفية الحديث عن تقارب في العلاقات بين إسرائيل والسعودية. وفي هذا الشأن، أكد وزير الإعلام الإسرائيلي، أيوب قرا، أن إسرائيل والسعودية تقيمان بواسطة وسطاء أمريكيين قناة تواصل لتطوير العلاقات الديبلوماسية بينهما.

وأشارت معاريف الى أن الجانبين ناقشا خطوات ممكنة لتطوير العلاقات بينهما في اليوم التالي لحل الصراع الفلسطيني – إسرائيلي. ومن هذه الخطوات، إتاحة إقامة شركات إسرائيلية في السعودية، وفتح المجال الجوي السعودي للطائرات الإسرائيلية. واصفة هذا المسار السياسي بالقول “يوجد احتمال كبير لإقامة علاقات مع من نطلق عليهم “الائتلاف السعودي“.

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