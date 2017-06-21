مغاربة يرجمون مؤذناً تسبب في إفطارهم قبل آذان المغرب

كان المؤذن داخل منزله مع أفراد أسرته عندما سمع صوت الحجارة على الباب، فخرج لاستطلاع الأمر، وإذا به يجد مجموعة من السكان ومعهم ممثل عن السلطة، ما أثار استغراب المؤذن، خاصة أن ممثل السلطة في المنطقة من مهامه المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بحسب موقع ارم.

وباغت السكان المؤذن بالحجارة التي أصابت جبهته بجرح غائر فقد على إثرها الوعي.