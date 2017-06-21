الرئيسية الأخبار المحلية شاهد استهدافات نوعية على تجمعات الجيش السعودي في قلل الشيباني ومباني مقابله... الأخبار المحلية شاهد استهدافات نوعية على تجمعات الجيش السعودي في قلل الشيباني ومباني مقابله لها بعسير 21/06/2017 103 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب إنكسار زحف لمرتزقة العدوان في المعافر بتعز وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عتاد وآليات تابعة لهم تعز: مرتزقة العدوان السعودي يستهدفون منازل المواطنين في مديرية موزع بقصف مدفعي مدفعية الجيش واللجان تواصل دك مواقع وتجمعات الجيش السعودي في عسير ونجران الزعيم صالح يجدد تحالفه مع أنصار الله .. اﻷخطاء الصغيرة لن تفرقنا شاهد الأبطال المجاهدين في وادي جارة بجيزان يأكدون على ضرورة المشاركة في احياء يوم القدس العالمي المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات