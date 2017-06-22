الرئيسية الأخبار المحلية شاهد السعودية تعيد تركيب البيت الملكي وتطيح بمحمد بن نايف من كافة... الأخبار المحلية شاهد السعودية تعيد تركيب البيت الملكي وتطيح بمحمد بن نايف من كافة مناصبه 22/06/2017 319 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب تقرير استخباراتي أمريكي: السعودية تسلح تنظيم القاعدة في اليمن إحراق مخزن أسلحة للجيش السعودي ودك مرابض مدفعيته بنجران شاهد استهداف العدوان لأبراج الإتصالات في محافظة لحج تعز: مظاهرة حاشدة وسط المدينة تطالب حكومة الفار هادي بصرف رواتب الموظفين شاهد السيد القائد عبد الملك الحوثي يتحدث عن الخلافات الخليجية قبل 3 أشهر المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات