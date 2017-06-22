الرئيسية الأخبار المحلية شاهد السيد القائد عبد الملك الحوثي يتحدث عن الخلافات الخليجية قبل 3... الأخبار المحلية شاهد السيد القائد عبد الملك الحوثي يتحدث عن الخلافات الخليجية قبل 3 أشهر 22/06/2017 254 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب تقرير استخباراتي أمريكي: السعودية تسلح تنظيم القاعدة في اليمن إحراق مخزن أسلحة للجيش السعودي ودك مرابض مدفعيته بنجران شاهد استهداف العدوان لأبراج الإتصالات في محافظة لحج تعز: مظاهرة حاشدة وسط المدينة تطالب حكومة الفار هادي بصرف رواتب الموظفين شاهد السعودية تعيد تركيب البيت الملكي وتطيح بمحمد بن نايف من كافة مناصبه المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات