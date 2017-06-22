المشهد اليمني الأول/

أحرقت القوة المدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، مخزن أسلحة تابع للجيش السعودي فيما دكت بقصفها مرابض المدفعية السعودية بقطاع نجران الحدودي.

وأفاد مصدر عسكري ، أن القوة المدفعية في الجيش واللجان الشعبية، استهدفت مخزن أسلحة غربي موقع الفواز بقطاع نجران بعدد من قذائف المدفعية مما أدى الى احتراقه وشوهد تصاعد النيران

وأضاف المصدر بأن القوة المدفعية في الجيش واللجان الشعبية حققت اصابات مباشرة اثر قصفها لمرابض مدفعية الجيش السعودي في مرتفعات رجلا بعدد القذائف بذات القطاع.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية أعطبوا، مساء الثلاثاء، طقماً عسكرياً في موقع الضبعة، فيما دكت القوة المدفعية والصاروخية تجمعاً لآليات ومرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء، بنجران ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوفهم.

كما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعاً عسكرياً سعودياً في موقع الهرم بنجران، فيما دكت موقع الضبعة ومعسكر الحماد وقيادة الفواز. واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعاً لمرتزقة الجيش السعودي أمام مرتفعات رشاحة في نجران أيضا.

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