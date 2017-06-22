الرئيسية الأخبار المحلية شاهد استهداف مدرعة عسكرية للمرتزقة المنافقين قبالة منفذ علب الحدودي عسير الأخبار المحلية شاهد استهداف مدرعة عسكرية للمرتزقة المنافقين قبالة منفذ علب الحدودي عسير 22/06/2017 199 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب المحلل المصري احمد عزالدين يلخص إخفاقات الحرب السعودية على اليمن معركة صرواح مأرب … بين أسود العز .. وكلاب الذل إنقلاب ملكي بدعم من هيئة البيعة – نقل مملكة آل سعود إلى مملكة آل سلمان تقرير استخباراتي أمريكي: السعودية تسلح تنظيم القاعدة في اليمن إحراق مخزن أسلحة للجيش السعودي ودك مرابض مدفعيته بنجران المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات