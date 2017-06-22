المشهد اليمني الأول/

عثر مواطنون صباح اليوم الأربعاء، على جثة امرأة إمرأة مقتولة شنقا ومرمية في سائلة عصيفرة، وسط مدينة تعز، في جريمة هي الثانية خلال اسبوع، حين تم العثور على جثة امرأة محروقة في سائلة وادي المدام .

وذكرت مصادر محلية أن المرأة تعمل مديرة مدرسة وتم اختطافها وهي في الطريق لشراء كسوة العيد وسط المدينة .. مؤكدة أنه تم العثور على جثة امرأة مقتولة شنقا في أحدى مجاري السيول بمنطقة عصيفرة وسط مدينة تعز.

وتشهد مدينة تعز الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان، انفلات امني كبير وسط غياب تام للأجهزة الأمنية بالمحافظة التي تشهد جرائم بشعة ومتكررة، واتساع نفوذ التنظيمات المتطرفة والارهابية والحضور العلني لتنظيم داعش والقاعدة.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات