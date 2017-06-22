المشهد اليمني الأول/

حددت اللجنة التحضيرية لـ “يوم القدس العالمي” شارع الستين الغربي تقاطع جسر عصر بالعاصمة صنعاء مكانا للمسيرة التي ستنطلق عصر غد الجمعة إحياءً ليوم القدس العاملي.

وكانت اللجنة قد دعت، أمس الأربعاء، الشعب اليمني إلى الاحتشاد الجماهيري الكبير بالعاصمة صنعاء في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان إحياء ليوم القدس العالمي.

ووجهت اللجنة في بلاغ لها دعوتها لجميع المواطنين رجالا ونساء كبارا وصغارا للاحتشاد والمشاركة في المسيرة الجماهيرية الكبرى بالعاصمة صنعاء.

وشددت على أهمية الحضور والمشاركة الفاعلة في المسيرة الجماهيرية تأكيدا على أن فلسطين ستظل القضية الأولى للأمة والشعب اليمني.

وأشارت اللجنة التحضيرية إلى ” إن الاحتشاد في هذه المناسبة واجب وطني وديني كونها تعيد القضية الفلسطينية إلى الوعي الجمعي للأمة وأن اليمنيين سيحيون هذه المناسبة برغم العدوان والحصار”.

وأشارت إلى أن مهرجانات وفعاليات ستعقد في عدد من المحافظات بهذه المناسبة.. داعية إلى للاحتشاد والمشاركة فيها.

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