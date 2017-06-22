المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم اليوم الخميس، في تدمير الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية عسكرية كانوا يستقلونها في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري، أن وحدة الهندسة العسكرية تمكنت من تدمير آلية عسكرية سعودية كانت تقل جنود في مركز عوجبة العسكري بجيزان، مؤكدا مصرع طاقمها من الجنود السعوديين.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت في وقت سابق تجمعات للجيش السعودي بعدد من قذائف المدفعية في موقع سودانة العسكري في جيزان. وحققت اصابات مباشرة.

يذكر أن عددا من الجنود السعوديين قتلوا وجرح آخرون الثلاثاء, في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم في الخوبة الشمالية بجيزان.

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