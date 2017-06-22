المشهد اليمني الأول/

أعلن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر العرجلي، اليوم الخميس” عن ارتفاع الوفيات بسبب وباء الكوليرا إلى ألف و205 حالات وفاة.

ونقلت وكالة “سبأ” عن العرجلي قوله: إن إجمالي الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا وصل إلى 179 ألفاً و548 حالة، منها 531 حالة مؤكدة.

وأضاف أن نسبة انتشار الوباء آخذة في التزايد على مستوى العاصمة صنعاء والمحافظات، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لمكافحة الكوليرا ومنع انتشاره.

وأشار إلى أن خطر الكوليرا لن يتوقف على اليمن بل سيمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها.

ولفت وكيل قطاع الطب العلاجي إلى أن التداعيات الناجمة عن العدوان والحصار ساهمت في تفاقم واستفحال الوباء وخلق المناخات المناسبة لانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة.

وشدد على ضرورة قيام المؤسسات الدولية الإنسانية وفي مقدمتها الأمم المتحدة بمسئولياتها الأخلاقية والإنسانية إزاء الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بسبب استمرار العدوان وحصاره ومنع دخول الأدوية والمحاليل الطبية في جريمة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا.

وطالب الوكيل العرجلي الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجلس الأمن بفتح فتح مطار صنعاء الدولي الذي أصبح ضرورة ملحة من أجل تسهيل وصول المساعدات العلاجية والمساهمة في جهود معالجة المرضى ونقل الحالات التي تتطلب العلاج خارج اليمن وبصورة عاجلة.

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