المشهد اليمني الأول/

كشفت “دايان فاينشتاين” النائبة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب سيستقيل من منصبه قريبا، في وقت يواجه فيه تحقيقات وضغوطا فيما يتعلق بعلاقة حملته الانتخابية بروسيا.

وتابعت النائبة الديمقراطية عقب مظاهرة مناهضة لترمب في مدينة لوس أنجلوس: إن ترامب قد يغادر البيت الأبيض طوعا قبل أن يتم على الأرجح إجباره على ذلك.

وجاء توقّع النائبة الديمقراطية المخضرمة عن ولاية كاليفورنيا، ردا على شكوى عدد من المحتجين في لوس أنجلوس من أن الرئيس الأمريكي ينتهك الدستور وأنه لم تتم محاسبته على ذلك، حسب رأيهم.

وألمحت “فاينشتاين” لأحد الناشطين إلى أنها ربما توصلت إلى معلومات جعلتها تتحدث بنوع من الثقة عن استقالة ترامب قريبا.

ولفتت النائبة الأمريكية إلى تضارب محتمل للمصالح في أنشطة الرئيس التجارية، بيد أنها لم توضح ما إذا كانت تعتقد أن ترامب ارتكب أي أخطاء تبرر عزله. وأشارت إلى أنه يجري العمل على مشروعي قانون في مجلس الشيوخ بشأن تضارب المصالح.

ترامب يُنجز صفقات لشركته بنفقات حكومية

حيث تطرقت إلى زيارة قام بها مؤخرا ابنا دونالد ترمب، دونالد جونيور وإريك، إلى دبي حيث افتتحا ناديا جديدا للغولف. وقالت فاينشتاين: إن إرسال ترمب ابنيه إلى بلد آخر لإنجاز صفقة تجارية لشركته ومن ثم تغطية ذلك بنفقات حكومية ينبغي أن لا يسمح به.

من جانبها كتبت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية، أن فاينشتاين ليست أول من توقعت أن يغادر ترمب البيت الأبيض طوعا. كما أشارت إلى أن الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون كان أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يقدم استقالته تجنبا لعزله، وذلك بسبب ما تعرف بفضيحة “ووترغيت”

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