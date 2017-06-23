المشهد اليمني الأول/ عدن الغد



عاودت منظمات سياسية مقربة من حزب الاصلاح في اليمن ممارسة نشاطها السياسي في عدن عقب توقف دام اكثر من عامين .

ومن المقرر لمنظمات مجتمع مدني تابعة للاصلاح استئناف نشاطها في عدن عبر لقاء لمنظمات مجتمع مدني تابعة للحزب يوم الخميس .

وترعى اللقاء مؤسسة البادية الخيرية التابعة للقيادي في حزب الاصلاح “صلاح باتيس”.

وتوقف الحزب عن نشاطه السياسي في عدن قبيل الحرب الاخيرة في عدن العام 2015 قبل ان يعاود الظهور مجددا .

ومن المتوقع للنشاط الذي سيعقد يوم الخميس ان يكون بداية لنشاط رسمي للحزب الذي يرى قطاع جنوبي كبير انه على صلة بتنظيمات ارهابية متطرفة .

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