المشهد اليمني الأول/ حددت شرطة مرور أمانة العاصمة خطوط السير ومواقف السيارات للمشاركين في المسيرة الجماهيرية الكبرى بمناسبة يوم القدس العالمي عصر اليوم في شارع الستين الغربي بالعاصمة صنعاء.

كما تضمنت خطوط السير للسيارات غير المشاركين في الفعالية، على النحو التالي :

خطوط السير ومواقف السيارات للمشاركين خلال الميسرة الجماهيرية بمناسبة يوم القدس العالمي:

السيارات القادمة من إتجاه طريق الحديدة قبل الصباحة :

سيارات القادمين المشاركين من طريق الحديدة عليهم الوصول إلى عصر والإنعطاف يسارا وصولا إلى موقف السيارات جوار وزارة الخارجية .

موقف العنصر النسائي :

سيارات المشاركين القادمين عن طريق الحديدة عليهم الوصول إلى عصر والإنعطاف يسارا وصولا إلى الموقفة للخط الخدمي بجوار وزارة القانونية.

السيارات القادمة من المحويت وضلاع همدان :

الخط الأول: عليهم التوجه عبر شارع 24 وصولا إلى شارع الستين جامعة الإيمان وصولا إلى جسر مذبح وصولا إلى جوار محطة وهاس والإنعطاف يسارا وصولا إلى البوابة الشمالية للجامعة والدخول إلى موقف السيارات.

والخط الثاني : التوجه عبر شارع مذبح وصولا إلى جسر مذبح وصولا عبر الخط الخدمي إلى تقاطع محطة وهاس والإنعطاف يسارا وصولا إلى موقف الجامعة .

موقف العنصر النسائي:

الخط الأول: عليهم التوجه عبر شارع 24 وصولا إلى شارع الستين جامعة الإيمان وصولا إلى جسر مذبح والإنعطاف يمينيا ووصولا إلى الموقفة الخط الخدمي بعد محطة وهاس.

الخط الثاني : التوجه عبر شارع مذبح وصولا إلى جسر مذبح وصولا عبر الخط الخدمي إلى الموقفة بعد محطة وهاس في الخط الخدمي.

القادمين من حجة وعمران وصعدة وأرحب وطريق مأرب:

عليهم التحرك عبر شارع الستين الشمالي وصولا إلى جسر مذبح وصولا إلى تقاطع محطة وهاس والانعطاف يسارا وصولا إلى موقف الجامعة.

موقف العنصر النسائي:

عليهم التحرك عبر شارع الستين الشمالي وصولا إلى جسر مذبح وصولا إلى الموقفة في الخط الخدمي بعد محطة وهاس.

القادمين من الدائري الشمالي:

عليهم التوجه عبر شارع الفرقة والدخول عبر البوابة الشمالية لجامعة صنعاء وصولا إلى موقف الجامعة.

موقف العنصر النسائي:

عليهم التوجه عبر شارع الفرقة وصولا إلى الستين الشمالي وصولا إلى جسر مذبح وصولا إلى الموقفة في الخط الخدمي بعد محطة وهاس.

القادمين من الستين الجنوبي وطريق تعز وجنوب العاصمة:

عليهم التحرك عبر شارع الستين الجنوبي وصولا إلى عصر ثم الدخول في النفق والصعود منه والدخول في الخط لخدمي أمام وزارة الخارجية وصولا إلى موقفة وزارة الخارجية.

موقف العنصر النسائي:

عليهم التحرك عبر شارع الستين الجنوبي وصولا إلى جولة عصر ثم الدخول من النفق والصعود منه وصولا إلى فكة وزارة الشؤون القانونية ودخول الموقفة في الخط الخدمي.

القادمين من شارع الزبيري :

عليهم الوصول إلى محطة الشامي قبل تقاطع عصر والإنعطاف يمنيا وصولا إلى موقف وزارة الخارجية.

موقف العنصر النسائي :

عليهم الوصول إلى جولة عصر والإنعطاف يمنيا وصولا إلى موقفة الخط الخدمي جوار وزارة الشؤون القانونية .

القادمين من مديريات أمانة العاصمة:

المديريات المحيطة بمواقف الفعالية وهي ” مديرية معين، الحارات القريبة من مديرية الوحدة، الحارات القربية من مديرية الثورة”، عليهم الوصول إلى موقع الفعالية مترجلين لقربهم من موقع الفعالية.

بقية المديريات يصلون إلى موقع الفعالية حسب الخطوط المحددة لكل إتجاه :

خطوط السير للسيارات غير المشاركين في الفعالية القادمين من خط الحديدة – صنعاء :

على السيارات القادمة من طريق الحديدة وهي غير مشاركة في الفعالية أخذ الخطوط التالية:

السيارات التي يريد أصحابها جنوب العاصمة :

عليهم التحرك من الصباحة عبر شارع العشاش وصولا إلى حدة ووصولا إلى شارع الخمسين وعبر شارع الخمسين وصولا إلى بيت بوس ودار سلم.

السيارة التي يريد أصحابها التوجه إلى شمال العاصمة :

عليهم الوصول إلى تقاطع شارع الخمسين عصر والتحرك عبر شارع الخمسين الغربي وصولا إلى مذبح ووصولا إلى شارع الستين تقاطع جامعة الإيمان وصولا إلى تقاطع كلية الطب والإنعطاف عبر شارع الستين وصولا إلى تقاطع جسر عمران.

السيارات الصغيرة التي يريد أصحابها الدخول إلى صنعاء:

عليهم التحرك عبر عصر وصولا إلى تقاطع عصر والإنعطاف يمينا عبر شارع الستين عطان والوصول إلى أي إتجاه يريدونه.

خطوط السير للسيارات غير المشاركة في الفعالية القادمين من خط المحويت شملان:

عليهم التوجه عبر شارع مذبح والصعود من جوار مستشفى الأمانة والوصول إلى شارع الستين وأسفل جسر مذبح والتحرك عبر شارع الستين إلى حي النهضة أو الوصول عبر شارع 24 جوار فرزة المحويت والوصول إلى شارع الستين والإنعطاف من أمام الليبيبة وصولا إلى حي النهضة للوصول إلى وسط العاصمة.

خطوط السير للسيارات غير المشاركين في الفعالية للقادمين من خط تعز- صنعاء وجنوب العاصمة:

عليهم عدم الوصول إلى تقاطع عصر والدخول عبر الشوارع الفرعية للحي السياسي وصولا إلى شارع الجزائر والدائري الجنوبي والغربي وصولا إلى الفرقة سابقا وعبر حي النهضة وصولا إلى شارع الستين الشمالي.



خطوط السير للسيارات غير المشاركين في الفعالية القادمين من حجة وعمران وصعدة وأرحب وطريق مأرب:

عليهم التحرك عبر شارع الستين والتحويل من أي فكة بإتجاه شملان وصولا إلى شارع الخمسين والإتجاه إلى أي مكان يرغبون فيه، أو التحرك عبر شارع الستين وصولا إلى كلية الطب والإنعطاف يمنيا والدخول من شارع الكلية وصولا إلى شارع شملان وصولا إلى شارع الخمسين والإتجاه بعدها إلى إي مكان يرغبون فيه.

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