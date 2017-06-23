المشهد اليمني الأول/

دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، يوم الخميس، آليتين سعوديتين في منطقة صحراء ميدي الحدودية بمحاذاة جيزان، كما استهدفوا تجمعات لمرتزقة العدوان في ذات المنطقة.

وأكد مصدر عسكري، تدمير آليتين سعوديتين من قبل وحدة الهندسة للجيش اليمني واللجان الشعبية في صحراء ميدي.

وأضاف، أن القوة المدفعية استهدفت كذلك لمرتزقة العدوان السعودي بالمدفعية شمال ذات المنطقة.

بالتزامن مع ذلك شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 14 على مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق دمرت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة في مركز عوجبة بجيزان، كما لقي طاقم الآلية مصرعه في العملية.

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