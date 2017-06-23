المشهد اليمني الأول/

صنفت الخارجية الامريكية يوم الاربعاء عدد من المجالس السياسية بمحافظتي حضرموت وابين ضمن قوائم المنظمات الارهابية لديها .

وفي تصنيف اخير وتعديلات بخصوص المنظمات الارهابية المتعاملة مع القاعدة بجنوب اليمن قالت وزارة الخارجية الامريكية انها صنفت عدد من المجالس السياسية على انها مرتبطة بالقاعدة وتعمل بالوكالة لهذا التنظيم.

وذكرت الوزارة ان عددا من اسماء هذه المجالس بينها أبناء ابين وأبناء حضرموت وأبناء لجنة حضرموت ومجلس مدن حضرموت ومجلس حضرموت الوطني تنظيمات ارهابية .

وقالت الوزارة ان هذه المجالس تعمل بالوكالة لصالح القاعدة في جنوب اليمن .

إلى ذلك قالت القوات الأمريكية أنها نفذت ضربة جوية في اليمن قتلت أبو خطاب العولقي أمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بمحافظة شبوة مع اثنين من المتشددين.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان “كان العولقي قياديا بارزا مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد المدنيين”.

وأضافت “كان يملك نفوذا كبيرا في معقل تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب وكانت تربطه علاقات بكبار قادة التنظيم الآخرين وكان ضالعا في تخطيط وقيادة الجهود التي تستهدف تفاقم حالة الاضطراب في جنوب اليمن”.

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