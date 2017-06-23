المشهد اليمني الأول/

رحب وزير اتصالات الكيان الإسرائيلي أيوب قرا بتعيين آل سعود محمد بن سلمان وليا جديدا للعهد، معربا عن أمله في أن يساهم ذلك بتسريع التقارب بين “المملكة وإسرائيل”.

صحيفة “The Times Of Israel” نقلت عن بيان لوزير الاحتلال قال فيه إن “تعيين سلمان يعني المزيد من التعاون في الشرق الأوسط، وليس فقط فيما يتعلق بالنفط”، لافتا إلى أن “تعزيز العلاقات مع إدارة ترامب هو البداية لفترة جديدة ومتفائلة بين السعودية ودول المنطقة، من ضمنها إسرائيل”.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير الإحتلال قرا، كان التقى في أيار الماضي بشكل علني بمندوبين عن دول الخليج خلال تواجدهم في الإكوادور للمشاركة في حفل تنصيب رئيس البلاد الجديد لينين مورينو.

ولفت المصدر إلى أن قرا الذي كان وقتها وزيرا من دون حقيبة، قد نشر صورا له صحبة ممثلين عن السلطة الفلسطينية ومندوبين من عمان وقطر واليمن والسعودية ودول عربية أخرى، إضافة إلى عبد القادر طالب عمر، رئيس وزراء “الصحراء الغربية”.

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