الرئيسية الأخبار المحلية شاهد إحراق طقم سعودي في موقع الضبعة السعودي نجران الأخبار المحلية شاهد إحراق طقم سعودي في موقع الضبعة السعودي نجران 23/06/2017 273 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد الأبطال معنويات عالية تعانق السماء في جبهة الكدحة تعز شاهد تأهب المواطنون في العاصمة صنعاء وما حولها لإحياء يوم القدس العالمي القدس غداً, وكل يوم قدس عدن: تواصل انقطاع الكهرباء… وبوادر أزمة وقود جديدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يدعو إلى التفريق بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ويصف تجاهل الخسائر البشرية والمادية بأنه صادم ومريع المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات