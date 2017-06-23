الرئيسية الأخبار المحلية القدس غداً, وكل يوم قدس الأخبار المحلية القدس غداً, وكل يوم قدس 23/06/2017 205 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد الأبطال معنويات عالية تعانق السماء في جبهة الكدحة تعز شاهد تأهب المواطنون في العاصمة صنعاء وما حولها لإحياء يوم القدس العالمي شاهد إحراق طقم سعودي في موقع الضبعة السعودي نجران عدن: تواصل انقطاع الكهرباء… وبوادر أزمة وقود جديدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يدعو إلى التفريق بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ويصف تجاهل الخسائر البشرية والمادية بأنه صادم ومريع المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات